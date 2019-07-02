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КСУ возобновит рассмотрение закона о люстрации на этой неделе

Заседание начнется в 10:00 4 июля на закрытой части пленарного заседания.

КСУ возобновит рассмотрение закона о люстрации на этой неделе
Фото: EPA/UPG

Конституционный суд Украины продолжит рассматривать дело о соответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации) 4 июля. Об этом сообщается на сайте КСУ.

Новое заседание должно начаться в 10:00 4 июля на закрытой части пленарного заседания.

Адвокат, глава Общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте Татьяна Козаченко, выразила свою обеспокоенность тем, что суд на данном заседании может признать люстрацию неконституционной.

«Всех топ должностных лиц Януковича, а в частности Портнова, Конституционный суд готов вернуть на должности. В четверг они поставили на рассмотрение закон об очищении власти (люстрации) и, очевидно, планируют ее снести. Полностью», - написала Козаченко у себя на фейсбуке.

Напомним, закон "Об очищении власти" был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что лица, занимающие госдолжности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позже, чем на десятый день с начала проведения проверки, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

В январе 2015 года депутаты Рады, среди которых в основном бывшие регионалы, обжаловали в Конституционном суде закон "Об очищении власти". В КСУ поступили два представления от ВСУ и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство.

Если КСУ примет решение о конституционности закона о люстрации, под него попадет Андрей Богдан, который занимает сейчас должность главы Офиса президента Украины. По словам его заместителя Руслана Рябошапки – в таком случае Боган будет уволен.

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