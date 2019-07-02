"Укрзализныця" планирует модернизировать 50 вагонов в этом году

С начала 2019 года было модернизировано 18 вагонов.

В 2019 году акционерное общество "Укрзализныця" планирует модернизировать 50 вагонов. Об этом сообщает пресс-служба педприятия.

"С начала 2019 "Укрзализныця" капитально-восстановительным ремонтом модернизировала 18 пассажирских вагонов. Эти вагоны уже работают на маршрутах в составе фирменных поездов первого класса. Всего в этом году таким ремонтом компания планирует возобновить более 50 вагонов", - говорится в сообщении.

Среди обновленных вагонов есть четыре плацкартных, три СВ, остальные - купейные.

При этом сообщается, что в прошлом году, таким образом обновили 118 вагонов и они хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации.

Стоимость модернизации одного вагона - 12-13 млн гривен – это в два раза дешевле, чем приобретать новый. Кроме того, это позволит продлить эксплуатацию подвижного состава на половину его жизненного цикла, а именно - на 14 лет.

Отмечается, что все комплектующие – украинских производителей.

Напомним, филиал "Укрзализныци" "Украинская железнодорожная скоростная компания" 1 июля объявила тендер на ремонт двухэтажных поездов EJ 675 Skoda ожидаемой стоимостью 5,4 млн евро.

Поезда должны отремонтировать до 31 декабря 2020 года. Граничный срок подачи предложений от потенциальных участников тендера - 5 августа, а аукцион назначен на 10 сентября.