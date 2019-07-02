ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" (обновлено)
ГБР проводит обыски на телеканале "Прямой" (обновлено)
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Верховный Суд приказал ЦИК заново рассмотреть документы экс-регионала Клюева (обновлено)
Верховный Суд приказал ЦИК заново рассмотреть документы экс-регионала Клюева (обновлено)
Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице
Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма: ​Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице
Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду
Новый опрос: у семи партий есть шанс пройти в Раду
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
​Будущий одесский губернатор оказался бизнес-партнером Зеленского
Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине
Певец Винник поддержал Аграрную партию и вместе с Поплавским начинает тур по Украине
ГлавнаяОбществоЖизнь

В среду в Киеве до +26 градусов, без осадков

Температура ночью +15...+17 градусов.

В среду в Киеве до +26 градусов, без осадков
Фото: electraua.info

В среду, 3 июля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем +24...+26 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+17 градусов, днем +22...+27 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +7...+12 градусов, днем +13...+18 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +21...+27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13...+20 градусов, днем +24...+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+21 градус, днем +26...+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +27...+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +27...+32 градуса.

2 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +20...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также