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В аэропорту "Борисполь" появился хостел с капсулами для сна

Услугой могут воспользоваться пассажиры, ожидающие своего рейса.

В аэропорту "Борисполь" появился хостел с капсулами для сна
Фото: booking.com

В терминале D международного аэропорта "Борисполь" открылся капсульный хостел "GettSleep Boryspil" ("Поспи в Борисполе"), который предлагает туристам круглосуточную возможность для отдыха.

Об этом сообщается в системе booking.com.

Отмечается, что услуга может быть удобной для пассажиров, ожидающих своего рейса. Цены здесь стартуют от 370 гривен за одноместный номер-капсулу (на три часа).

За три часа нахождения в капсуле для двоих придется заплатить 550 гривен. Максимальная стоимость (12 часов пребывания за двойную капсулу) - 36 евро (около 1070 гривен).

Фото: booking.com

Фото: booking.com

Отмечается, что гостиница начала работать с 20 мая этого года. Судя по фото, в ней также есть душ, а также - возможность подзарядить телефон или компьютер.

Фото: booking.com

Напомним, в мае в аэропорту "Борисполь" была введена в эксплуатацию первая очередь паркинга возле терминала D, который изначально планировалось построить к Евро-2012.

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