Чехия расследует участие 20 своих граждан в войне против Украины на Донбассе

Чехия занимается расследованием 20 своих граждан, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне российских оккупантов. Об этом рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в интервью изданию "Голос Украины".

"Сейчас идет расследование в отношении почти 20 чешских граждан, которые могли принимать участие в военных действиях на стороне России на Донбассе", - подчеркнул он.

На вопрос, как именно таких людей обнаруживают и сотрудничают ли чешские спецслужбы с украинскими, он ответил, что это очень чувствительная тема. Однако Перебийнис подтвердил, что сотрудничество между чешскими и украинскими правоохранительными органами существует. По его словам, чешские правоохранители не любят много рассказывать, каким образом это происходит.

На данный момент государство осудило только одного чеха, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Его приговорили к условному сроку. "Но, несмотря на это, прецедент есть. Ведется расследование в отношении других. Очень сложным вопросом является доказательство вины. Много обвинений базируется на социальных сетях или показаниях отдельных людей", - заявил посол.

Кроме того, он отметил, что в Чехии очень большое количество агентов российских спецслужб. "Российское посольство в Праге имеет чуть ли не самое большое количество сотрудников в сравнении с другими дипучреждениями. Говорят, что больше половины этих сотрудников - представители спецслужб", - сказал Перебийнис.

Он также рассказал, что в 2016 году в Чехии было открыто первое представительство так называемой "ДНР" за границей. Чешский МИД подал иск в суд и прошлым летом представительство закрыли. Обоснованием требования было то, что центр выдает себя за официальное дипломатическое учреждение несуществующего государства.

"И это пока единственное подобное решение в Европе, несмотря на то, что подобные центры Россия пытается открывать и во Франции, и в Финляндии, и в Италии. Оно может быть прецедентом для других европейских стран",- заявил Перебийнис.