Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на Донбассе российскую станцию радиопомех

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе станцию радиопомех Р-378а, которую производит российский концерн "Созвездие".

Об этом сообщается в отчете миссии.

"30 июня патруль СММ видел одну автоматизированную станцию радиопомех (Р-378А) в населенном пункте Кадиевка (бывший Стаханов; 50 км на запад от Луганска)", - говорится в сообщении.

Автоматизированная станция радиопомех Р-378А предназначена для обнаружения и подавления линий радиосвязи противника.

Напомним, ранее на полигоне в Харьковской области украинские военные испытали первый серийный образец станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М, который был изготовлен госпредприятия "ЦКБ "Протон".