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Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех

"Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти".

Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Фото: cerkva.info

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что в советское время Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР согласовывал кандидатуры всех епископов Русской православной церкви.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Наталье Влащенко, опубликованном на странице телеканала ZIK в Фейсбуке.

"В советское время без КГБ в церкви ничего не делалось, нельзя было ни высвятить священника, ни епископа, все надо было согласовывать с КГБ. Если не согласовано с КГБ, такой человек не может быть священником. Поэтому все епископы российской церкви в советские времена имели контакты в КГБ, не было других епископов и не могло быть", - сказал Филарет.

Он также добавил, что у всех епископов ПЦУ есть контакты со Службой безопасности, но "такой зависимости, которая была во времена СССР, нет". "Сейчас могут предложить. Епископ может послушать, а может и не послушать", - пояснил Филарет.

Он также рассказал, что спецслужбы собирают компромат на духовенство и таким образом могут влиять на него. Вместе с тем, по мнению Филарета, священники могут сотрудничать со спецслужбами.

"Сотрудничество с КГБ - не грех... Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. Точно так же, как Господь допустил римскую языческую власть... Поэтому и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти. Но веру не продавали", - заявил почетный патриарх ПЦУ.

"Когда меня в первый раз вызвали офицеры МГБ, тогда еще и требовали, чтобы я, как священник, открывал тайну исповеди. Я сказал, что я не имею права на это, потому что это тайна исповеди. Вытащил пистолет, положил на стол и сказал, что может меня расстрелять. А это было в сталинские времена. А я сказал, что можете расстрелять, для меня это не имеет значения...", - добавил Филарет.

Напомним, Филарет признал связь с КГБ еще в 2012 году. Он рассказал, что с КГБ были связаны все без исключения архиереи, но у него самого никаких званий не было.

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