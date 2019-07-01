За сутки на Донбассе погибли двое военных, еще двое получили ранения

С начала суток российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции операции бойцов Объединенных сил. В результате обстрелов двое военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано пять обстрелов, еще пять - в районе оперативно-тактической группировки "Север".

Напомним, в понедельник утром боевики обстреляли санитарный автомобиль на Донбассе. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Позже от полученных травм в больнице скончалась военный медик Ирина Шевченко.