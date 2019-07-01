​На Донбассе из-за обстрела санитарного автомобиля погиб военный и медик (обновлено)

В понедельник утром на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Один из них - военный медик - госпитализирован в критическом состоянии.

Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил.

"Во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и подло обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР", - говорится в сообщении.

Обстрел санитарных автомобилей - это нарушение международного гуманитарного права.

Обновление. Военный медик, раненый во время обстрела, от полученных травм скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Обновление. Пользователи в Facebook сообщают, что погибла военный медик Ирина Шевченко. У нее на странице друзья и близкие выражают свои соболезнования.

Напомним, что за время боевых действий на Донбассе по состоянию на осень 2018 года 46 медиков погибли в ходе оказания медицинской помощи на передовой. Через войну прошли почти четыре тысячи врачей, фельдшеров и медсестер.