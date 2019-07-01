На месте происшествия полицейские изъяли стартовый пистолет, патроны и гильзы.

В городе Вышгород мужчина открыл стрельбу во дворе многоквартирного дома в то время, когда съемочная группа телеканала "СТБ" проводила съемки телепередачи.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

"Одному из соседей крайне не понравились непонятные "ритуалы" провидцев, разбросанные иглы и расставленные свечи. Разъяренный парень выбежал на улицу с оружием в руках и, выкрикивая нецензурную лексику, несколько раз выстрелил в землю. К счастью, из людей никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские изъяли стартовый пистолет, патроны и гильзы. В дальнейшем вещественные доказательства будут направлены на экспертизу.

По факту хулиганства открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса).

Фото: kv.npu.gov.ua

Также правоохранители устанавливают законность проведения съемок телепередачи, поскольку жильцы дома об этом не были уведомлены.

Напомним, ранее в Киеве четверо иностранцев устроили стрельбу в кафе на Оболони. Один из участников инцидента получил огнестрельное ранение ноги.