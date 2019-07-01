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В Ирпене сегодня утром сгорела заправка

Жертв и пострадавших нет.

Рано утром в понедельник, 1 июля, произошел пожар на модульной автозаправочной станции в г.Ирпень под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Фото: dsns.gov.ua

"1 июля в 04 часа 36 минут в г. Ирпень по улице Чкалова, 57 на территории модульной АЗС ООО Бест-Эрагон (сжиженный газ и дизельное топливо) возник пожар распределительной колонки и запорной арматуры емкости со сжиженным газом", - сказано в сообщении.

На происшествие выехали 30 спасателей и 5 единиц техники. Огонь удалось погасить только через полтора часа, общая площадь пожара составила около 50 кв.м. В результате пожара повреждена распределительная колонка, запорная арматура и помещение оператора.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, в мае этого года при пожаре на АЗС в Житомире пострадали два человека.

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