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В Житомире загорелась заправка, есть пострадавшие

Двух людей госпитализировали, полностью сгорели три автомобиля.

В Житомире загорелась автозаправка
Фото: Сергій Неділько\facebook
В Житомире загорелась автозаправка

В Житомире произошел пожар на автомобильной заправке "Яркон". Об этом сообщили в ГосЧС.

Сообщение поступило к спасателям в 13:30.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составила 100 кв.м., горели три автомобиля и запорная газовая арматура над подземным газовым резервуаром", - говорится в сообщении.

Спасатели провели охлаждения запорной арматуры подземного резервуара и осуществили пенную атаку.

Пожар тушили больше часа. На месте происшествия работало 10 единиц техники и 45 человек личного состава во главе с начальником управления.

По предварительной информации, двух человек госпитализировали в медучреждения, сгорели три автомобиля, еще один - повреждено.

Причина пожара - устанавливается.

Фото: zt.dsns.gov.ua

Фото: zt.dsns.gov.ua

Фото: zt.dsns.gov.ua

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