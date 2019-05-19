В Энергодаре после избиения умер ветеран АТО

В Энергодаре Запорожской области 18 мая от полученных после жестокого избиения травм скончался в больнице ветеран АТО Евгений Бабанский.
По информации полиции, мужчину избили поздно вечером 15 мая.
"15 мая в 23:26 в Энергодарский отдела полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из медицинского учреждения города. Туда с многочисленными телесными повреждениями был госпитализирован местный житель 1970 года рождения ", - говорится в сообщении на сайте областной полиции.
18 мая мужчина скончался в реанимации.
Правоохранители задержали нападавшего.
"Установлено, что между потерпевшим и неизвестным произошла ссора. В результате которой, злоумышленник нанес телесные повреждения мужчине и скрылся с места происшествия ", - рассказали в полиции.
Правозащитница Ольга Решетилова сообщила, что Евгений Бабинский был ветераном АТО и соучредителем организации Защитники Украины, а также соратником политзаключенного Кремля Евгения Панова.
"Плюс одна смерть активиста при непонятных обстоятельствах, которую сразу пытаются представить как бытовое убийство. Плюс одно требование эффективного расследования", - написала Решетилова.