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От взрыва гранаты в Харькове погибли двое мужчин

Еще один госпитализирован с множественными ранами.

От взрыва гранаты в Харькове погибли двое мужчин
Фото: укроп.org

В Харькове в результате взрыва гранаты в доме погибли двое мужчин, еще один госпитализирован с множественными повреждениями. Об этом сообщили в полиции области.

Происшествие произошло поздно вечером 18 мая на улице Двинской.

"Предварительно установлено, что на месте происшествия произошел взрыв гранаты. От полученных травм погибли мужчины 36 и 38 лет. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища ", - говорится в сообщении.

Состояние здоровья пострадавшего мужчины медики оценивают как удовлетворительное.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, в Старобельске мужчина подорвал себя гранатой в банке.

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