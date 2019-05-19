В понедельник в Киеве днем до +27 градусов

20 мая в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, днем местами значительный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с температура воздуха ночью +10...+16 градусов, днем +19…+26 градуса.

В Карпатах ночью умеренный, днем значительный дождь, местами гроза, порывы ветра 15-20 м/с, температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +10...+15 градуса на курортах (Моршин, Трусковец, Свалява), днем умеренный дождь, днем значительный дождь, температура воздуха в Моршине ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градусов, в Трускавце ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градусов, в Сваляве, ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градусов.

На севере Украины, переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +21…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность без осадков, лишь в Винницкой области ночью небольшой, днем умеренный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Винницкой области местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +22…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с., температура воздуха ночью +8…+15, днем +21…+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

18 мая температура воды в Черном и Азовском морях 18 - 23 градуса, в Днепре около Киева - 17 градусов.