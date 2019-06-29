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На водоемах Украины с начала года утонули более 600 человек

Половина из них погибли в июне.

На водоемах Украины с начала года утонули более 600 человек
Фото: dsns.gov.ua

В Украине с начала этого года на водоемах утонули более 600 человек, только с начала июня количество погибших составляет более 300 человек. Об этом информирует ГосЧС.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения.

“Люди также не обращают внимания на штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие — потеря управления”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших в июне - 42 детей. Еще 10 детей удалось спасти.

Спасатели подчеркивают, что дети отправляются на водоемы без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. 

ГосЧС призывает граждан придерживаться правил безопасности, в том числе не купаться в неприспособленных для этого местах.

Ранее сообщалось, что в Киеве восемь пляжей получили награду "Голубой флаг". Всего в столице работает 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха.

Напомним, ранее в Киевской области утонула пьяная мать с пятилетним ребенком. Их унесло сильным течением реки, все попытки выбраться на берег оказались напрасными.

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