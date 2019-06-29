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В Житомирской области 6-летняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в 10-летнюю подругу

Дети нашли оружие в соседском доме.

В Житомирской области 6-летняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в 10-летнюю подругу
Фото: Макс Требухов

В Житомирской области 10-летняя девочка попала в больницу из-за ранения пневматической винтовкой. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел вечером 28 июня в поселке Черняхов.

"Девочка со своей 6-летней подружкой играли во дворе местного жителя. Во дворе дети нашли пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев. Предварительно, оружие находилось в заряженном состоянии. В результате игр винтовка выстрелила в руках меньшего ребенка и пневматический шарик попал в ее старшую подружку", - говорится в сообщении.

Девочку доставили в больницу с раной плеча. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет.

Устройство для отстрела пневматических шариков хозяин добровольно выдал сотрудникам полиции.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Вольногорске 14-летний подросток случайно выстрелил в брата. На отца детей завели дело, так как травматический пистолет не был зарегистрирован.

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