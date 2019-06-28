С начала дня на Донбассе произошло 14 обстрелов

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло 14 обстрелов, в том числе с применением артиллерии и минометов.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Объединенных сил.

Обстрелы велись возле Широкино (стрелковое оружие), Опытного (артиллерия калибра 122 мм), Авдеевки (минометы калибра 120 мм), Водяного (минометы калибра 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие), Лебединского (минометы калибра 82 мм, пулемет), Новгородского (минометы калибра 120 мм), Крымского (гранатометы, вооружение БМП, пулеметы), Новолуганского (минометы калибра 82 мм, автоматический гранатомет), Пивденного (гранатометы, стрелковое оружие).

В течение суток потерь среди украинских военных не было.

На обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ отвечали огнем.

Напомним, что 27 июня боевики 34 раза обстреляли позиции Объединенных сил. Один военный был ранен и двое травмированы.

26 июня четверо военных были ранены и трое травмированы при 39 обстрелах.