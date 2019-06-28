NASA отправит космический аппарат к Титану

Старт миссии запланирован на 2026 год, а прибытие к Титану - на 2034 год.

Фото: nasa.gov

NASA объявило о новой миссии программы "Новые рубежи", в рамках которой к Титану будет отправлен дрон Dragonfly.

Беспилотник займется изучением поверхности и атмосферы спутника Сатурна. Старт миссии запланирован на 2026 год, а прибытие к Титану - на 2034 год, пишет профильное издание N+1.

Основными задачами космического аппарата станет изучение химического состава проб атмосферы и поверхностного слоя грунта, мониторинг погоды и получение атмосферных профилей, аэро- и фотосъемка поверхности Титана, а также сейсмические исследования.

Программа "Новые рубежи" была принята в 2002 году для исследования малоизученных астрономических объектов в Солнечной системе.

В настоящее время по этой программе работают три миссии — зонд New Horizons (в июле 2015 года пролетел на расстоянии 12,5 тысяч километров от Плутона и получил первые детальные снимки поверхности карликовой планеты и ее спутников), автоматическая станция "Юнона" (с июля 2016 работает на орбите вокруг Юпитера) и автоматическая станция OSIRIS-REx (исследует околоземный астероид (101955) Бенну и вскоре должна совершить забор грунта с его поверхности).