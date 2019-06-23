NASA обнаружила вероятные свидетельства жизни на Марсе

Марсоход NASA обнаружил высокое количество метана в воздухе на Марсе, это может свидетельствовать о наличии микробов. Об этом пишет The New York Times.

Данные были получены учеными 20 июня в рамках миссии Curiosity.

"Увидев такой удивительный результат, мы отменили выходные, чтобы провести дополнительные исследования", - заявил один из научных сотрудников миссии.

Ожидается, что повторные результаты будут готовы 24 июня.

На Земле метан в основном выделяется живыми организмами, пишет издание. При этом на Марсе из-за солнечного света и химических реакций молекулы метана разрушились бы за несколько веков. Поэтому ученые предполагают, что газ появился там относительно недавно.

По другой версии, метан образовался на Марсе миллионы лет назад и сейчас выходит из разломов на поверхности планеты.

Впервые о присутствии метана на Марсе стало известно 15 лет назад, когда его зафиксировала автоматическая межпланетная станции Европейского космического агентства. Однако достоверных подтверждений этому до сих пор не было.

Ранее сообщалось, что первым человеком на Марсе может стать женщина.