США на год продлили санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп продлил ограничительные меры в отношении Северной Кореи на год. Об этом говорится в сообщение, опубликованном в пятницу, 21 июня, на сайте Белого дома.

Отмечается, что санкции продлили в связи с тем, что действия и политика правительства КНДР, а также возможное распространения ядерного оружия на Корейском полуострове, являют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов

Впервые санкции были введены в 2008 году, после чего ежегодно продлевались. Они в первую очередь предполагают экономические ограничения вроде блокировки счетов и транзакций из страны.

В прошлом году США расширили санкции против Северной Кореи, включив в список 27 судоходных и транспортных компаний, 28 кораблей из разных стран и одно физическое лицо, которые помогают КНДР обходить санкции Организации Объединенных Наций.

Несмотря на напряженные взаимоотношения между США и Северной Кореей, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чем Ын провели уже два саммита. Впервые они встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, так как стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что пятерых северокорейских чиновников казнили из-за того, что они не смогли достичь соглашения с Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Санкции против КНДР введены также Совбезом ООН, Японией, Южной Кореей, Австралией. В Евросоюзе действует запрет, в частности, на экспорт нефти и инвестиций в Северную Корею, запрет на торговлю с КНДР золотом и драгоценными металлами, эмбарго на поставки оружия и связанных с ним материалов.