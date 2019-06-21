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Сенат США заблокировал продажу оружия Саудовской Аравии

Американские законодатели недовольны ситуацией с правами человека в этой стране.

Сенат США заблокировал продажу оружия Саудовской Аравии
Фото: en.wikipedia

Сенат Соединенных Штатов Америки заблокировал соглашения администрации президента Дональда Трампа о продаже оружия Саудовской Аравии, которые были заключены в обход парламентского контроля.

За первую из 22 резолюций о неодобрении сделки на сумму в 8 миллиардов долларов высказались – 53 сенатора, против – 45, передает Голос Америки.

Многие американские законодатели недовольны ситуацией с правами человека в Саудовской Аравии, войной в Йемене и прошлогодним убийством журналиста Джамаля Хашогги.

При этом в Белом доме считают, что Саудовская Аравия является основным союзником США в противостоянии с Ираном. Именно по этой причине администрация не оказывает давления на Эр-Рияд, хотя раньше Дональд Трамп выступал с критикой саудитов.

Директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер (Michael Carpenter), в прошлом высокопоставленный сотрудник Пентагона, считает, что хотя Сенат и против продажи оружия, президент Трамп наложит вето на резолюцию.

Майкл Карпентер добавил, что Иран представляет угрозу для США, однако главный вопрос в том, готов ли президент Трамп ввязаться в войну, которой никто не хочет.

Ранее сообщалось, что Трамп был готов нанести удар по Ирану, но в последний момент отменил его.

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