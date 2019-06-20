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Волкер призвал Россию прекратить лгать о причинах крушения MH17

"России пора прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации".

Волкер призвал Россию прекратить лгать о причинах крушения MH17
Фото: Сергей Нужненко/Радио Свобода

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Кремль прекратить лгать о причине крушения над Донецком Boeing-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"России пора положить конец ее лжи относительно сбитого самолета MH17 и прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации", - написал дипломат.

Волкер призвал Кремль сотрудничать со следствием и придерживаться международного законодательства.

"России следует начать сотрудничать со следствием и придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН 2166 от 2014 года и дать гарантии того, что все обвиняемые, находящиеся на территории РФ, предстанут перед лицом правосудия", - добавил он.

Напомним, "Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был ракетой из комплекса "Бук", принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Комплекс был доставлен на Донбасс, причем все машины, сопровождавшие его, также относились к российским Вооруженным силам. 

В Минобороны РФ заявили о фальсификации фото и видеодокументов, которые свидетельствовали о том, что рейс MH17 сбил ЗРК "Бук", привезенный из РФ. Предыдущие версии, озвученные российским Минобороны, также касались "испанского диспетчера", который рассказывал, что за несколько минут до катастрофы рядом с ним были зафиксированы украинские военные самолеты. Кроме того, российские силовики представляли фейковые спутниковые фото и схемы, которые должны были стать доказательством того, что самолет якобы сбила ракета из украинского "Бука".

В июне 2015 года очередную версию уже представили в следственном комитете РФ. Российские правоохранители заявили о существовании "техника боеприпасов", который утверждал, что Boing разбился из-за выстрела украинского истребителя Су-25.

Во вторник, 19 июня, международная следственная группа (JIT) обнародовала имена четверых подозреваемых в крушении самолета: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов готовится выдвинуть этим людям обвинения.

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