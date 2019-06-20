Волкер призвал Россию прекратить лгать о причинах крушения MH17

"России пора прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации".

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Кремль прекратить лгать о причине крушения над Донецком Boeing-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"России пора положить конец ее лжи относительно сбитого самолета MH17 и прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации", - написал дипломат.

Волкер призвал Кремль сотрудничать со следствием и придерживаться международного законодательства.

"России следует начать сотрудничать со следствием и придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН 2166 от 2014 года и дать гарантии того, что все обвиняемые, находящиеся на территории РФ, предстанут перед лицом правосудия", - добавил он.

It is time for Russia to cease its lies surrounding the shooting down of MH17 and stop its callous disinformation campaign. Russia should cooperate with the investigation and adhere to UNSCR 2166 (2014) and ensure that any indicted individuals currently in Russia face justice. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 20 июня 2019 г.

Напомним, "Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был ракетой из комплекса "Бук", принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Комплекс был доставлен на Донбасс, причем все машины, сопровождавшие его, также относились к российским Вооруженным силам.

В Минобороны РФ заявили о фальсификации фото и видеодокументов, которые свидетельствовали о том, что рейс MH17 сбил ЗРК "Бук", привезенный из РФ. Предыдущие версии, озвученные российским Минобороны, также касались "испанского диспетчера", который рассказывал, что за несколько минут до катастрофы рядом с ним были зафиксированы украинские военные самолеты. Кроме того, российские силовики представляли фейковые спутниковые фото и схемы, которые должны были стать доказательством того, что самолет якобы сбила ракета из украинского "Бука".

В июне 2015 года очередную версию уже представили в следственном комитете РФ. Российские правоохранители заявили о существовании "техника боеприпасов", который утверждал, что Boing разбился из-за выстрела украинского истребителя Су-25.

Во вторник, 19 июня, международная следственная группа (JIT) обнародовала имена четверых подозреваемых в крушении самолета: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов готовится выдвинуть этим людям обвинения.