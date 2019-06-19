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Спецдокладчица ООН призвала ввести санкции против топовых чиновников Саудовской Аравии и принца за убийство Хашогги

Саудовская Аравия признала убийство журналиста только под давлением общественности, но не признает ответственности наследного принца.

Спецдокладчица ООН призвала ввести санкции против топовых чиновников Саудовской Аравии и принца за убийство Хашогги
Джамаль Хашогги
Фото: 24tv.ua

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и другие высокопоставленные чиновники страны несут ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на спецдокладчицу Организации Объединенных Наций по вопросу внесудебных казней Агнес Калламар.

В своем докладе Калламар призвала мировых лидеров расширить санкции, включив в списки ограничений наследного принца и его личные активы до тех пор, пока тот не докажет, что не несет никакой ответственности за убийство журналиста.

"Попытка похищения - тоже нарушение международного права в области прав человека. Оба расследования, которые проводили Саудовская Аравия и Турция, не соответствуют международным стандартам проведения следствия по незаконным смертей", - отметила Калламар.

Докладчица заявила, что Саудовская Аравия должна извиниться перед Турцией, США и семьей Джамаля Хашогги, а также признать вину в его убийстве и прекратить суд над 11 подозреваемыми.

В начале этого года Калламар вместе с группой судебных и юридических экспертов отправилась в Турцию, где изучила доказательства от турецких властей. По ее данным, необходимо дальнейшее расследование индивидуальной ответственности высших саудовских чиновников и самого принца.

Напомним, проживающий в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post пропал 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.

19 октября страны "большой семерки" и Евросоюз призвали Эр-Рияд без промедления расследовать дело об исчезновении саудовского журналиста. В тот же день генеральный консул Саудовской Аравии в Турции Мохаммед аль-Отаиби был отстранен от должности. В свою очередь, проживающий в Германии саудовский принц Халид бен Фархан Аль Сауд в интервью медиакомпании Deutsche Welle назвал королевскую семью Саудовской Аравии причастной к исчезновению Хашогги.

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