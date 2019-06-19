Фото: kyiv.npu.gov.ua

Национальная полиция рассматривает несколько версий гибели народного депутата Дмитрия Тымчука. Уголовное производство по факту смерти политика открыто по статье 115 "Умышленное убийство". Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Есть ряд версий - несчастный случай, неосторожное обращение с оружием и версии уголовного характера также будут рассматриваться", - сказал Князев.

По его словам, во время инцидента Тымчук в квартире находился не один.

"В квартире он был не один, опрашиваются соседи и гражданка, которая была в квартире", - отметил Князев.

Напомним, тело Тымчука с огнестрельным ранением в голову сегодня утром обнаружила его жена.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua