Во Львовской области военный по неосторожности застрелил сослуживца

Во Львовской области в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий смертельно ранил сослуживца. Инцидент произошел еще 9 июня, однако в Государственном бюро расследований о нем сообщили только сегодня.

"Военнослужащий одной из воинских частей на Львовщине, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок. Это привело к несанкционированному выстрелу и огнестрельному ранению другого военнослужащего, который после полученной травмы скончался в Яворивской районной больнице", - говорится в сообщении.

Следователи теруправления ГБР сообщили солдату о подозрении по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса Украины.

11 июня следственный судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы от 2 до 10 лет.

Напомним, ранее в Энергодаре после избиения умер ветеран АТО.