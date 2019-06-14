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Епифаний объяснил суть разногласий с Филаретом

Почетный патриарх хочет быть единственным бенефициаром ПЦУ.

Епифаний объяснил суть разногласий с Филаретом
Фото: vidomosti.kiev.ua

Разногласия между главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием и почетным патриархом Филаретом произошли по модели управления церковью, которая объединилась.

Почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины, в то время как, по мнению Епифания, так называемыми акционерами томоса является не какое-то определенное лицо, а украинский народ.

Об этом митрополит Епифаний заявил в интервью Радио НВ.

"После Объединительного собора и после получения томоса у нас произошли определенные разногласия в будущем видении развития единой поместной православной церкви, по модели управления церковью, которая объединилась. Сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура (Филарет – ред.), определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководствовалась соборно, а не единолично", - сказал митрополит.

"К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", – добавил Епифаний.

Ранее сегодня Православная церковь Украины предостерегла почетного патриарха Филарета от проведения собора Киевского патриархата и предупредила, что участие в ней будет означать раскол. В ПЦУ заявили о готовности отлучить Филарета в случае проведения собора Киевского патриархата. 

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