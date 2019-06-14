Безкоштовна освіта за 17 тисяч на рік або Що відбувається у Київській академії мистецтв

Натомість з 13 лютого 2019 року Кабмін ухвалив постанову №280 про “Про затвердження Положення про спеціалізовану мистецьку школу (школу-інтернат) ", згідно якої навчання для таких учнів має бути повністю безкоштовним. Проте керівництво закладу вирішило, що навчатиме лише тих, хто оплатити, попри те, що держава гарантує дітям безкоштовне фахове (образотворчий, хореографічний, театральний та музичний напрямок), так і загальноосвітню програму безкоштовною.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Місяць тому батькам, чиї діти навчаються у Київській академії мистецтв імені М. Чембержі (раніше вона називалася Київська дитяча академія мистецтв), почали приходити на Viber повідомлення від керівництва закладу про те, що їм потрібно укладати нові договори з академією, інакше їхніх дітей буде виключено. Раніше, при вступі до навчального закладу, батьки підписували контракт з керівництвом про те, що щомісяця сплачуватимуть фіксовану суму за додаткове проведення фахових предметів; ці кошти йшли на зарплати вчителів. Спочатку сума становила 500 гривень на місяць та закріплювалась на всі 11 років. З 2016 в договорі додали пункт про те, що “сума оплати може змінюватись залежно від індексу інфляції” — одразу було 1300, а цьогоріч — 1700 гривень за місяць.

Батьки впевнені: те, що відбувається, незаконно. Їх примушують розривати чинні договори та підписувати нові - на платні послуги, без яких начебто дитина не засвоїть фах і які є “невід’ємною частиною освітньої програми”. Вартість “пакету” для кожної дитини на рік складає 17 тисяч гривень; послуги передбачають, наприклад, організацію відвідування театру чи концерт “Свято мами”. Кошторис цих послуг для учнів театрального напрямку передбачає костюми вартістю 2080 гривень за екземпляр, а створення фотоархіву для 1 учня образотворчого коштуватиме 6740 гривень за 30 фото.

Фото: надано автором Фото: надано автором

- Нав’язуючи ці додаткові послуги, керівництво Академії ставить в залежність від них конституційне право дітей на освіту, – пояснює мама двох учениць Галина Трет'як. – Тобто, дитина зможе отримувати загальну середню освіту та профільну мистецьку тільки якщо купить ці необґрунтовані послуги. Виходить, замість того, щоб позбавити батьків додаткових витрат, нове керівництво вигадує нові правила та ставить батькам ультиматум.

Після смерті засновника та першого ректора академії Михайла Чембержі у березні 2018 року ректоркою закладу стала Ольга Бенч (з 2005 по 2010 була заступницею Міністра культури та туризму – LB.ua). Керівниця, розказує Трет’як, одразу перейменувала Академію, прибравши слово “дитяча”, мовляв, це підвищить статутність навчального закладу та заохотить вступати абітурієнтів на бакалаврат, адже Київська академія мистецтв задумана як заклад безперервної мистецької освіти – від підготовчого відділення для дітей 4-5 років аж до бакалаврату.

- У неї зовсім немає розуміння, як працювати з дітьми, вона кричала, що їх ненавидить, – каже жінка. – Моя старша донька навчається тут понад 12 років (2 роки підготовки та 10 класів школи, до випуску залишився лише рік), молодша закінчила третій клас, я дуже добре знаю викладачів і попереднє керівництво школи – найціннішим тут була атмосфера добра, щирості та взаємоповаги, тому нам дуже шкода, що академію так руйнують на очах.

Трет'як розповідає, що ректорка категорично відмовляється спілкуватись з батьками:

– 31 травня ми чекали її майже шість годин, хоча це час, який відведений договором для зустрічей батьків з ректором. Ольга Григорівна вийшла з кабінету з режисером і викладачем академії Олегом Драчем, і просто почала тікати від нас. Я почала вести пряму трансляцію у Фейсбуці та ставити запитання, на що ректорка різко обернулась та почала виривати мій телефон і заламувати руки, Драч у той момент тримав мене, – ділиться пережитим жінка. – У той момент і в мене, і в інших батьків, був не просто великий шок, але й момент розпачу, адже представниця поводила себе надзвичайно агресивно.

Укласти договір батьки мають до 15 червня включно, якщо цього не відбувається, – їхні діти будуть відраховані.

- Не знаю, як насправді вчинить адміністрація. 3-го червня ректорка привела в Академію тітушок, які перешкоджали батькам потрапити на зустріч з ректором. Я не маю наміру забирати своїх дочок, вони тут за покликанням, проте з 15 червня (завтрашнього дня) адміністрація планує карати непідписантів відрахуванням. І вони це з легкістю зроблять, – додає Галина Трет’як. – Усі, звісно, потім будемо доводити у відповідних органах їх неправоту, і, впевнена, доведемо, але на це піде ще час та нерви, – не тільки батьків, але й дітей.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

У коментарі LB.ua заступниця міністра освіти Іванна Коберник пояснює, що конкретно ця школа підпорядковується управлінню культури, тому впливу на цю ситуацію МОН немає. Проте жодна дитина не може бути відрахована з навчального закладу через несплату за додаткові послуги, адже ця пряме порушення права на освіту:

- Це унікальна ситуація, тому що такого нахабства я не бачила: писати в офіційному листі, що свято святого Миколая чи зустріч з митцями – це додаткові освітні послуги та виставити на це ціну 17 тисяч за рік. Це означає, що люди не бояться нічого, – каже Іванна Коберник. – Я дуже сподіваюсь, що КМДА розбереться з цією ситуацією і законодавством зреагує на таку поведінку ректорки.

Фото: Макс Левин Іванна Коберник

Батьки учнів вже подали заяву до Департаменту культури КМДА з вимогою звільнити ректорку Ольгу Бенч. LB.ua очікує на коментар очільниці департаменту Діани Попової – вчора нам сказали, що вона на нараді, сьогодні – в відрядженні, проте в коментарі до посту Іванни Коберник, керівниця зазначила, що “ніхто нікого відраховувати не буде і обов’язково знайдемо можливість підвищити фінансування цього закладу”.

З ректоркою дитячої академії Ольгою Бенч поспілкуватись не вдалось, оскільки на телефонні дзвінки вона не відповідає, а на робочому місці її не було (попри те, що сьогодні дев’ятикласникам вручатимуть свідоцтва про закінчення неповної середньої освіти). Охоронець навчального закладу, дізнавшись, що ми журналісти і прийшли до ректорки, попросив нас покинути приміщення.

За оновленою інформацією, відповідно до спільного рішення Міністерства освіти та Київської міської державної адміністрації договори про навчання припиняють свою дію у зв’язку зі змінами законодавства. Проте, як стало відомо LB.ua від батьків, тих учнів, які не підписали договір, будуть навчати за загальною освітньою програмою, а тих, чиї батьки оплатили “послуги”, зі збільшеним фаховим навантаженням, хоча документом це не передбачено.

LB.ua продовжує слідкувати за розвитком подій у Київській академії мистецтв.