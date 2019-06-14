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ГлавнаяОбществоВойна

​В Марьинке из-за обстрела травмированы две женщины, пенсионер и ребенок (Обновлено)

Снаряды попали в три жилых дома.

В городе Марьинка в результате обстрела со стороны Донецка получил травмы и контузию пенсионер 1933 года рождения.

Об этом сообщило командование Объединенных сил в фейсбуке.

В дом пожилого мужчины попал артиллерийский снаряд 122 мм самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Бойцы 24-й ОМБр разобрали завалы и доставили пострадавшего в больницу.

После обстрела боевики спрятали орудия в городской застройке.

Обновление. Из-за минометного обстрела Марьинки, который начался около пяти утра, госпитализированы еще двое гражданских женщины возрастом 57 и 30 лет, а также 9-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Всех пострадавших доставили в больницу. Отмечается, что ребенок получил легкую контузию. 86-летний пенсионер, в дом которого попал артиллерийский снаряд, находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

По факту минометного обстрела возбуждено уголовное производство по ст. 258 (террористический акт).

Напомним, что 13 июня боевики совершили 29 обстрелов, в том числе из артиллерии калибра 152 мм. Был ранен один украинский военный, а еще один получил боевую травму.

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