Церемония прошла в зале памяти ВСУ на территории Минобороны.

Фото: Міністерство оборони України

Президент Владимир Зеленский приехал на церемонию чествования памяти погибших военных в катастрофе Ил-76 под Луганском. Церемония состоялась на территории Министерства обороны в зале памяти ВСУ.

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Во время церемонии Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти вместе с министром обороны Степаном Полтораком и главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком.

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Никто не выжил.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО - Виктор Назаров.

Военная прокуратура обвиняла генерала Назарова в служебной халатности. Весной 2017 Назарова признали виновным и приговорили к 7 годам лишения свободы. Компенсации семьям погибших военных обязали выплатить Минобороны.