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В Одессе умер еще один пострадавший при пожаре в центре психического здоровья

В городе и области объявлен траур.

В Одессе умер еще один пострадавший при пожаре в центре психического здоровья
Фото: Думская

В Одесской больнице скончался еще один человек из пострадавших в результате пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В больнице остаются четверо пострадавших при пожаре, о состоянии их здоровья не сообщается.

В Одессе и области сегодня объявлен траур по погибшим при пожаре, в регионе отменены все развлекательные мероприятия, концерты и соревнования.

Напомним, вечером 10 июня при пожаре в больнцие погибли 6 человек. Предварительная причина пожара в одесской психбольнице - занесение огня извне, полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство".

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