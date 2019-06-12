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ГлавнаяОбществоПроисшествия

При падении грузовика в реку на Закарпатье погибли 5 человек

Предварительно причиной аварии стала гроза.

На Закарпатье во вторник, 11 июня, рухнул в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось пятеро людей. Тела погибших в течение нескольких часов искали спасатели ГосЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Роман Келемен

Тела обнаружены в лесном массиве вблизи села Тарасовка Тячевского района, погибшим было от 27 до 55 лет. К поискам привлекали 53 человека и 5 единиц техники.

По данным издания "Новости Закарпатья", погибшие - жители Тарасовки, двое из них - сотрудники лесничества.

Причину аварии установит расследование. Предварительно сообщается, что в районе прошла сильная гроза, во время которой водитель не справился с управлением, и грузовик рухнул в воду.

Напомним, в начале мая в Ивано-Франковской области упал в реку Черный Черемош грузовик с туристами из Беларуси, направлявшимися на рафтинг. В результате крушения погибли три человека. Сообщалось, что водитель грузовика мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

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