На Донбассе получили ранения трое украинских военных

Во вторник, 11 июня, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов получили ранения трое украинских военных, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Боевики применяли запрещенное вооружение 7 раз: артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Кроме того, зафиксированы обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись позиции ООС вблизи населенных пунктов Водяное (пять обстрелов, включая минометные), Лебединское (3), Пески, Павловоль, Авдеевка, Гнутово, Марьинка, Широкино. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" артиллерия боевиков работала в направлении Попасной и Гладосово, также были обстреляны Крымское, Золотое, Новолуганское и Южное.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки двое оккупантов убиты и 7 ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза - вблизи Водяного, Новгородского, Старогнатовки и Зайцево. Потерь нет.