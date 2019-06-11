В селе Сеянцы Острожского района Ровенской области во дворе частного дома 11 июня правоохранители обнаружили один из крупнейших в Украине склад боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Фото: mvs.gov.ua

"Возле дома в саду на глубине полтора метра был закопан схрон боеприпасов: 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 - корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 и один - калибра 9,00", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

В МВД отметили, что все изъятое будет направляться для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 ст. 263 УК Украины полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Уточняется, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее в июне в киевской квартире обнаружили арсенал оружия и наркопроизводство.