"Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов на Троицу и День Конституции

Два из них поезда Интерсити+.

"Укрзализныця" назначила шесть дополнительных поездов на праздники Троицы и День Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-центр УЗ двумя анонсами.

Так, поезд Интерсити+ №755/756 Киев-Львов из Киева будет курсировать 18, 28 июня и 1 июля с отправлением в 00:15 и прибытием во Львов в 5:47. Из Львова поезд будет отправляться 17, 27, 30 июня в 23:00, прибытие в столицу - 05:50.

Поезд Интерсити+ №708/707 Киев-Днепр 14 июня отправится из Киева в 17:22 и прибудет в Днепр в 23:09. Обратно - отправление 15 июня в 00:41 и прибытие в Киев в 07:14.

№ 191/192 Киев - Львов будет курсировать 17 июня. Отправление в 7:42 и прибытие во Львов в 18:13. В обратном направлении отправление в 11:54 и прибытие в столицу в 21:47.

№ 237 Киев - Днепр отправляться 14, 17, 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепра в 6:12. В обратном направлении отправление 10:56 и прибытие в 20:06.

№ 154/153 Киев - Сумы курсировать 14, 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно - отправление в 14:10 и прибытие в Киев в 19:46.

№ 728/727 Киев - Харьков отправится в рейсы 15 и 17 июня. Отправление в 10:38 и прибытие в 15:50. В обратном направлении поезд отправится в 16:56 и прибудет в Киев в 22:17.

Кроме того, поезду № 779/780 Сумы - Киев продлен маршрут в Винницу, а также назначены дополнительные рейсы на 14, 17, 28 июня и 1 июля. Билеты можно приобрести как в железнодорожных кассах, так и онлайн.

Напомним, с 20 мая "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 18 поездов, которые в летний период будут курсировать к морским курортам в Бердянске, Одессе, Геническе, Николаеве и Херсоне.