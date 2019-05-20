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"Укрзализныця" начала продажу билетов на летние поезда в южном направлении

Билеты доступны и в кассах, и онлайн.

"Укрзализныця" начала продажу билетов на летние поезда в южном направлении
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 18 поездов, которые в летний период будут курсировать к морским курортам в Бердянске, Одессе, Геническе, Николаеве и Херсоне. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Билеты можно приобрести как в железнодорожных кассах, так и онлайн. Расписание летних поездов выглядит следующим образом:

  • № 472/471/552 Днепр, Кривой Рог - Бердянск, с 6 июня по 16 сентября по четным числам;
  • №213/214 Сумы - Одесса, с 1 июня по 15 сентября по нечетным числам;
  • № 271/272 Харьков - Одесса, с 19 июня по 21 сентября через день;
  • № 114/118 Черновцы - Геническ, с 30 мая по 7 сентября ежедневно;
  • № 243/244 Ивано-Франковск - Бердянск, с 1 июня по 1 сентября ежедневно;
  • №162/161 Николаев - Киев, 14, 22, 28 июня, 6, 12, 20, 26 июля, 2, 10, 16, 24, 30 августа;
  • №168/167 Львов - Одесса, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июня, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 июля, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 августа, 1 сентября;
  • № 190/189/244 Днепр - Кривой Рог-Геническ - с 5 июня по 9 сентября по нечетным;
  • № 212/211 Новоалексеевка - Харьков, с 14 июня по 1 сентября ежедневно;
  • № 215/216 Покровск - Новоалексеевка, с 1 июня по 31 августа ежедневно;
  • № 232/231 Геническ - Ивано-Франковск, с 6 июня по 10 сентября по четным числам, кроме 18, 20 июня;
  • № 256/255 Львов - Херсон, 18, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 4, 8, 12, 16 сентября;
  • № 261/262 Харьков - Бердянск, с 7 июня по 7 сентября ежедневно;
  • № 63/263/264 Харьков, Киев - Одесса, с 14 июня по 2 сентября ежедневно;
  • № 291/293 Ковель - Одесса, с 31 мая по 16 сентября ежедневно;
  • № 298/297 Киев - Херсон, с 30 мая по 22 сентября ежедневно;
  • №729/730 (Интерсити) Харьков - Геническ, с 13 июня по 1 сентября ежедневно, кроме вторника;
  • №170/169 Львов - Одесса, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 июня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июля, 1,2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 августа, 2 и 3 сентября

Также Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда №86/85 Львов - Новоалексеевка, он будет курсировать с 31 мая по 7 сентября по нечетным числам.

Кроме этого, прорабатывается назначение дополнительных поездов в Одессу, Николаев, Херсон, Новоалексеевку, Геническ и Бердянск, которые будут назначаться в пиковые периоды летних перевозок, а также "детских" поездов для перевозки групп детей.

Ранее "Укрзализныця" увеличила частоту курсирования сдвоенных составов на маршруте между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь"

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