Полиция Черкасс задержала женщину, сообщавшую о заминировании

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Полиция Черкасс задержала женщину, подозреваемую в ряде ложных сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

Сообщения о минировании поступили в полицию в пятницу, субботу и воскресенье, ни одно из них не подтвердилось. Однако полиция, спасатели и кинологи провели проверку 19 различных объектов - торговых центров, больниц, роддомов. В ходе проверок были эвакуированы несколько тысяч человек.

В результате розыскных мероприятий сегодня ночью полицейские задержали женщину, которая обоснованно подозревается в даче ложных сообщений о заминировании менее двух объектов в городе Черкассы. Ею оказалась жительница Кировоградской области, которая в Черкассах работает и снимает комнату в одной из квартир города. Женщину задержали по месту временного проживания.Женщина сообщила о "заминировании" по меньшей мере двух объектов.

Вещественные доказательства изъяты. Женщину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По указанным фактам Черкасским отделом полиции возбуждены уголовные производства по части 1 и 2 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.