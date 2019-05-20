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За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"19 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 100 мм и минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил: из артиллерийских систем калибра 100 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Троицкое; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенных пунктов Павлополь и Чермалык; дважды со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Красногоровка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у города Авдеевка и села Водяное; из крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новогригорьевка", - отметили в штабе ООС.

Также под обстрелами оказались населенные пункты Золотое-4 и Новгородское.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял  позиции ВСУ - в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Старогнатовка.

Напомним, в воскресенье на Донбассе пророссийские боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих не было.

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