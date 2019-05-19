Бойцы полка Национальной гвардии Украины "Азов" точным попаданием уничтожили российскую 122 мм гаубицу на Донбассе. Соответствующее видео опубликовано на сайте "Азова".

"Российская гаубица запрещенного калибра 122 мм, которые нельзя применять в 30 километровой зоне от фронта, произвела артиллерийский налет и попыталась быстро покинуть позицию, но "азовцы" быстро направили беспилотник, и мгновенно, с корректировкой огня в режиме реального времени, нанесли точный ответный удар! Теперь Украина и ОБСЕ имеют на руках свидетельства применения ВС РФ тяжелого вооружения в прифронтовой зоне!" - прокомментировал видео на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Напомним, 17 мая боевики "ЛНР" обстреляли жилой район Золотого.