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Бойцы "Азова" уничтожили российскую гаубицу, из которой боевики обстреливали населенные пункты на Донбассе

Гаубица запрещенного калибра находилась в 30-километровой прифронтовой зоне.

Бойцы полка Национальной гвардии Украины "Азов" точным попаданием уничтожили российскую 122 мм гаубицу на Донбассе. Соответствующее видео опубликовано на сайте "Азова".

"Российская гаубица запрещенного калибра 122 мм, которые нельзя применять в 30 километровой зоне от фронта, произвела артиллерийский налет и попыталась быстро покинуть позицию, но "азовцы" быстро направили беспилотник, и мгновенно, с корректировкой огня в режиме реального времени, нанесли точный ответный удар! Теперь Украина и ОБСЕ имеют на руках свидетельства применения ВС РФ тяжелого вооружения в прифронтовой зоне!" - прокомментировал видео на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Напомним, 17 мая боевики "ЛНР" обстреляли жилой район Золотого.

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