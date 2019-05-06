В понедельник, 6 мая, на электронную почту главного управления Национальной полиции Львовщины поступило сообщение о заминировании восьми отелей и двух торговых центров города. Письма примерно в 8:50 и в 11:00 прислал аноним, сообщили в региональном управлении полиции.

Злоумышленник якобы заложил бомбы в отелях, расположенных на улицах Звенигородской, Городецкой, Романчука, Князя Романа, Сербской, Тершаковцев, Галицкой и проспекте Свободы. Еще неизвестный якобы "заминировал" ТЦ "Скрыня" и "Кинг Кросс Леополис". На места, указанные в сообщениях, выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и патрульные.

Проверка взрывоопасных предметов не выявила.

По факту ложного сообщения о минировании открыто уголовное производство.

Напомним, 3-4 мая во время празднования 763-й годовщины со дня основания Львова аноним сообщил о минировании пяти гостиниц, аэропорта и железнодорожного вокзала Львова.