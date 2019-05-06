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В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, трое погибших (обновлено)

В автомобиле находилось 23 человека, предварительно, все они  - граждане Беларуси.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В Ивано-Франковской области грузовой автомобиль, перевозивший туристов, упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Фейсбуке.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В автомобиле находилось 23 человека, 14 из них выбрались из воды самостоятельно, троих вытащили спасатели ГосЧС. Судьба шестерых остается неизвестной.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Обновление. В Госсслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели извлекли тела троих погибших. 19 человек спасены. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Фейсбуке.

"В автомобиле предварительно находилось 23 человека (предварительно пассажиры - граждане Республики Беларусь).

В автомобиле обнаружены тела 3 погибших. 19 человек спасены. Судьба одного человека остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают 45 человек личного состава и девять единиц техники", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за сильных дождей на реках Закарпатья и Карпат продолжается подъем уровня воды. В связи с этим Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о возможном подтоплении приречных территорий и схождении селевых потоков.

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