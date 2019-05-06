​Суд в России приговорил к тюремному сроку украинца - водителя автобуса "Винница-Москва"

40-летний Олег Чабан был незаконно задержан в РФ в мае 2018 года.

Климовский районный суд Брянской области России приговорил к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы гражданина Украины Олега Чабана - водителя международного рейсового автобуса "Винница - Москва".

Об этом сообщил на брифинге его адвокат Юрий Билоус, передают "Українськi Новини".

"19 апреля Климовский районный суд Брянской области России приговорил его к 3 годам и 8 месяцам тюрьмы и к штрафу 100 тыс. рублей. Приговор обжалован и дело передано в апелляцию", - сообщил адвокат.

40-летний украинец был незаконно задержан в РФ в мае 2018 года. Жена осужденного Наталья Чабан сказала на брифинге, что ее мужу были выдвинуты подозрения в контрабанде и незаконной перевозке взрывчатки и оружия (пистолеты Глок). По ее словам, ее муж подвергался психологическому давлению в России. Тем не менее, на суде украинец вину не признал.

Адвокат Чабана отметил, что на украинско-российской границе при пограничном контроле никакого оружия или контрабанды в автобусе его подзащитного обнаружено не было. При этом главным свидетелем против украинца стал россиянин Роман Серебров, который заявил, что является владельцем сумки с оружием, которая была в автобусе.

Второй свидетель засекречен и получил псевдоним "Виктор Альварез", он был допрошен в суде по видеосвязи. Этот свидетель заявил, что Чабан якобы признался в преступлении, сидя с ним в одной камере в СИЗО.

Напомним, в мае прошлого года украинцев Олега Чабана и Александра Манчура, которые работают водителями автобуса "Винница-Москва" задержали во время рейса на территории России. Сообщалось, что в автобусе нашли четыре пакета с оружием и взрывными устройствами.

Украинские правозащитники причисляют это дело к политическим.