Туда было направлено 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах с 25 спасателями.

В Харькове, на Кольцевом проезде 1а горели складские помещения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отмечено, что 6 мая в 06:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который охватил одноэтажное складское здание по адресу: Харьков, проезд Кольцевой 1а.

Фото: .dsns.gov.ua

К месту происшествия по повышенному 2-му номеру вызова были направлены 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах с 25 спасателями. Когда они прибыли на место вызова, подразделений площадь пожара составила около 1000 кв.м.

Фото: dsns.gov.ua

Сообщается, что в складах где возник пожар, хранилась мебель и ее элементы, а также 6 единиц колесной техники.

Фото: dsns.gov.ua

В 7:25 пожарным удалось локализовать пожар. Сейчас продолжается его ликвидация.

Фото: dsns.gov.ua

Причина пожара, ущерб и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

Напомним, 4 мая 2019 года в Харькове из-за ложного сообщения о минировании пришлось эвакуировать 1267 человек из торгового центра "Дафи" на улице Героев Труда. В ходе проверки 10 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории взрывчатки не нашли.

В последние дни в Харькове почти ежедневно сообщают о минировании различных объектов. 3 мая это были две гостиницы и торговый центр, 2 мая - аэропорт, железнодорожный вокзал и подъезд многоэтажки, 29 апреля - четыре гостиницы, 28 апреля - церковь, 27 апреля - снова аэропорт, 26 апреля - площадь Конституции и станцию метро "Майдан Конституции".