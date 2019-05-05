В Черкассах осужденные напали на работников колонии
В Черкассах осужденные напали на работников колонии
В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова
В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова
Зеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 мая
Зеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 мая
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
ГлавнаяОбществоПроисшествия

При столкновении двух иномарок в Винницкой области погибли четыре человека

Два водителя выжили, их с травмами доставили в больницу.

В Винницкой области столкнулись автомобили "Мазда" и "Фиат Добло", в результате чего четверо пассажиров легковушки погибли на месте аварии, оба водителя госпитализированы. Об этом сообщили в Нацполиции области.

При столкновении двух иномарок в Винницкой области погибли четыре человека
Фото: vn.npu.gov.ua
При столкновении двух иномарок в Винницкой области погибли четыре человека

Авария произошла на трассе М-21 "Житомир-Могилев-Подольский" в селе Жежелев Козятинского района.

“По предварительной информации, автомобиль "Мазда",  двигаясь в сторону Винницы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фиат Добло", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия  на месте происшествия погибли две пассажирки "Мазды", 1976 и 1998 годов рождения, жительницы Киевской области, и пассажиры "Фиат Добло" - мужчина и женщина, 1944 и 1945 годов рождения, жители города Гайсин Винницкой области.

Оба водители – 29-летний житель Киевской области, который находился за рулем "Мазды", и 42-летняя жительница Гайсина , которая руководила "Фиат Добло", с телесными повреждениями различного характера в тяжелом состоянии доставлены в Козятинскую районную больницу.

Открыто уголовное дело по статье ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек) УКУ.

Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, вчера в поселке около Коломыи перевернулся бензовоз с 38 тоннами топлива.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также