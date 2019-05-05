Два водителя выжили, их с травмами доставили в больницу.

В Винницкой области столкнулись автомобили "Мазда" и "Фиат Добло", в результате чего четверо пассажиров легковушки погибли на месте аварии, оба водителя госпитализированы. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Фото: vn.npu.gov.ua При столкновении двух иномарок в Винницкой области погибли четыре человека

Авария произошла на трассе М-21 "Житомир-Могилев-Подольский" в селе Жежелев Козятинского района.

“По предварительной информации, автомобиль "Мазда", двигаясь в сторону Винницы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фиат Добло", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте происшествия погибли две пассажирки "Мазды", 1976 и 1998 годов рождения, жительницы Киевской области, и пассажиры "Фиат Добло" - мужчина и женщина, 1944 и 1945 годов рождения, жители города Гайсин Винницкой области.

Оба водители – 29-летний житель Киевской области, который находился за рулем "Мазды", и 42-летняя жительница Гайсина , которая руководила "Фиат Добло", с телесными повреждениями различного характера в тяжелом состоянии доставлены в Козятинскую районную больницу.

Открыто уголовное дело по статье ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких человек) УКУ.

Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, вчера в поселке около Коломыи перевернулся бензовоз с 38 тоннами топлива.