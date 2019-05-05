Боевики совершили 16 обстрелов на Донбассе в субботу, один боец ​​ВСУ ранен

За прошедшие сутки, 4 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 4 мая двух оккупантов было уничтожено, еще двое - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил у Лебединского и Новоалександровки.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за текущие сутки нет.

Напомним, в пятницу на Донбассе из-за обстрелов боевиков ранения получили двое украинских военных.