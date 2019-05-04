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Двое украинских военных ранены на Донбассе в пятницу

Количество обстрелов боевиков выросла.

Двое украинских военных ранены на Донбассе в пятницу
Фото: EPA/UPG

За минувшие сутки, 3 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них девять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.

Как сообщили в штабе ООС, враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза. Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

В результате обстрелов боевиков двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки Объединенных сил 3 мая одного оккупанта уничтожено, еще четверо - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Отмечается, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, десантники провели тактические учения с боевой стрельбой в зоне ООС.

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