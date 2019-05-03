Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Почему у Венесуэлы не получается?
Почему у Венесуэлы не получается?
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Двое военнослужащих получили ранения.

Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики вели огонь из 120 и 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 13 раз обстрелял позиции наших защитников: трижды из 120 и 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Авдеевки; из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотроицкое; из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; дважды с автоматических станковых гранатометов - в районе населенных пунктов Широкино и Пищевик; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" под обстрел попали позиции ВСУ возле населенного пункта Золотое; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новолуганское; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Шумы.

"В результате двое военнослужащих получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.

Напомним, в пятниу, боевики также обстреляли жилой сектор Марьинки.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также