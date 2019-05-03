Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики вели огонь из 120 и 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 13 раз обстрелял позиции наших защитников: трижды из 120 и 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Авдеевки; из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотроицкое; из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Гнутово; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; дважды с автоматических станковых гранатометов - в районе населенных пунктов Широкино и Пищевик; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" под обстрел попали позиции ВСУ возле населенного пункта Золотое; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новолуганское; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Шумы.

"В результате двое военнослужащих получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.

Напомним, в пятниу, боевики также обстреляли жилой сектор Марьинки.