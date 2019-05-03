Вантовый мост через гавань Днепра в Киеве готовят к сносу для строительства Подольского перехода

Вантовый мост через гавань реки Днепр (Рыбальский мост) готовят к демонтажу, который начнется не раньше следующего года.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

"В связи с переносом инженерных сетей, проходящих под мостом, для безопасности водителей и пешеходов установлены новые ограничительные знаки и ограждения. Фактически, это подготовительные работы для строительства заезда с ул. Верхний Вал на Подольско-Воскресенский мостовой переход", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что этот мост был признан аварийным, и в 2001 году движение всех видов транспорта по нем было запрещено.

В 2008 году мост окончательно закрыли для пешеходов (протокол от 27.11.2008 № 98 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций).

"Через несколько лет, несмотря на аварийность вантового моста, было принято решение о его демонтаже (согласно распоряжению КГГА от 07.03.2012 № 375 «О демонтаже вантового моста через гавань р. Днепр с ул. Верхний-Нижний Вал на Рыбальский полуостров в Подольском районе в составе строительства Подольского мостового перехода через р. Днепр в. Киеве» и согласно Решению Киевского городского совета от 28.02.2013 № 58/9115 «О демонтаже и списании вантового моста через гавань р. Днепр с ул. Верхний-Нижний Вал на Рыбальский полуостров в Подольском районе г. Киева, относится к коммунальной собственности территориальной громады г. Киев»).

Вантовый мост через гавань был введена в эксплуатацию в 1963 году.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров списал Киеву 2,6 млрд гривен долга для строительства метро на Виноградарь. Утвержденный решением правительства порядок также предусматривает списание долгов Киева в объеме равном финансированию из госбюджета в 2018 году строительства Подольского–Воскресенского моста через Днепр в объеме до 1 млрд гривен и капремонта сетей внешнего освещения столицы с заменой ртутных и натриевых светильников на светлодиодные в размере не более 300 млн гривен.