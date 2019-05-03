Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
Коболев: Украина близка к заключению договору о поставках газа из США
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Почему у Венесуэлы не получается?
Почему у Венесуэлы не получается?
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Вантовый мост через гавань Днепра в Киеве готовят к сносу для строительства Подольского перехода

В 2008 году Рыбальский мост окончательно закрыли для пешеходов.

Вантовый мост через гавань Днепра в Киеве готовят к сносу для строительства Подольского перехода
Рыбальский мост
Фото: cultkiev.com

Вантовый мост через гавань реки Днепр (Рыбальский мост) готовят к демонтажу, который начнется не раньше следующего года.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

"В связи с переносом инженерных сетей, проходящих под мостом, для безопасности водителей и пешеходов установлены новые ограничительные знаки и ограждения. Фактически, это подготовительные работы для строительства заезда с ул. Верхний Вал на Подольско-Воскресенский мостовой переход", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что этот мост был признан аварийным, и в 2001 году движение всех видов транспорта по нем было запрещено.

В 2008 году мост окончательно закрыли для пешеходов (протокол от 27.11.2008 № 98 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций).

"Через несколько лет, несмотря на аварийность вантового моста, было принято решение о его демонтаже (согласно распоряжению КГГА от 07.03.2012 № 375 «О демонтаже вантового моста через гавань р. Днепр с ул. Верхний-Нижний Вал на Рыбальский полуостров в Подольском районе в составе строительства Подольского мостового перехода через р. Днепр в. Киеве» и согласно Решению Киевского городского совета от 28.02.2013 № 58/9115 «О демонтаже и списании вантового моста через гавань р. Днепр с ул. Верхний-Нижний Вал на Рыбальский полуостров в Подольском районе г. Киева, относится к коммунальной собственности территориальной громады г. Киев»).

Вантовый мост через гавань был введена в эксплуатацию в 1963 году.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров списал Киеву 2,6 млрд гривен долга для строительства метро на Виноградарь. Утвержденный решением правительства порядок также предусматривает списание долгов Киева в объеме равном финансированию из госбюджета в 2018 году строительства Подольского–Воскресенского моста через Днепр в объеме до 1 млрд гривен и капремонта сетей внешнего освещения столицы с заменой ртутных и натриевых светильников на светлодиодные в размере не более 300 млн гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также