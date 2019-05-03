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В Киеве со стрельбой задержали группу "квартирников"

При попытке сбежать, преступники сбили полицейского.

В Киеве со стрельбой задержали группу "квартирников"
В Киеве со стрельбой задержали группу "квартирников"
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали троих "квартирников", которые при попытке побега сбили полицейского на автомобиле. Чтобы остановить автомобиль преступников, правоохранители применили огнестрельное оружие.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Во время отработки территории на улице Закревского, в Деснянском районе столицы, сотрудники уголовного розыска заметили двух подозрительных мужчин. Они несли в руках сумки с вещами и постоянно оглядывались, поэтому правоохранители решили остановить их для проверки.

"При появлении полицейских мужчины бросились к машине неподалеку, где за рулем их ждал третий сообщник. Как только они оказались в салоне, водитель тронулся с места, совершив наезд на работника милиции. Требования остановиться злоумышленники проигнорировали, поэтому правоохранители сначала предупредили, а затем применили огнестрельное оружие и выстрелили в капот иномарки", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Движение автомобиля удалось заблокировать. В салоне находились трое мужчин, они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Это - местные жители, 1984, 1987 по 1992 года рождения, они и ранее попадали в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений.

Напомним, ранее в Запорожье патрульные со стрельбой и погоней догоняли пьяного водителя.

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