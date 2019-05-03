"Дочка" Ryanair откроет рейс "Киев-Штутгарт" с 6 ноября

Авиакомпания Laudamotion (Австрия), 75% которой принадлежит крупнейшему лоукост-авиаперевозчику Европы компании Ryanair, откроет рейс "Киев - Штутгарт (Германия)" с 6 ноября. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Стоимость билетов стартует от 23 евро.

Laudamotion основана в марте 2018 года, на данный момент авиапарк состоит из 19 самолетов Airbus, летающих из Австрии и Германии.

Авиакомпания предлагает рейсы в 49 пунктов назначения в 18 странах.

Ранее Laudamotion и Ryanair объявили об авиационном партнерстве, при котором Ryanair обеспечивает финансовую и управленческую поддержку Laudamotion, а также предоставляет 6 самолетов с возможностью аренды в течение летнего сезона навигации.

Напомним, в марте 2019 года Ryanair анонсировала запуск рейсов из Одессы в четырех направлениях. Первые пассажиры смогут отправиться в Краков уже в июне этого года. Три других направления - в Катовице, Вроцлав и Берлин - начнут работать в октябре.